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Факти / Україна / Бізнес і фінанси

Новий Кабмін не має наміру продавати або віддавати в концесію Укрзалізницю

Кабінет міністрів України не має наміру продавати або передавати в концесію акціонерну держкомпанію Укрзалізниця, яка забезпечує понад 80% вантажних і близько 50% пасажирських перевезень в країні.

Про це повідомив в ефірі одного з телеканалів новообраний прем’єр-міністр України Денис Шмигаль.

– Немає таких намірів (продати або віддати в концесію Укрзалізницю, – Ред.), – заявив Шмигаль.

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Він також зазначив, що об’єкти стратегічної інфраструктури держави повинні утримуватися в належному вигляді, а решту необхідно виставити на продаж.

– Все інше треба виставити на продаж, віддати це в ринкову економіку, розвивати і користуватися цим для українців, – додав новий голова уряду.

Нагадаємо, 5 лютого компанія Укрзалізниця підписала меморандум про співпрацю з німецьким залізничним перевізником Deutsche Bahn.

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