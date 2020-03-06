Зустріч у нормандському форматі може пройти у кінці квітня – Зеленський

Президент України Володимир Зеленський повідомив про плани проведення обміну утримуваними особами в березні цього року і зустрічі глав держав нормандської четвірки (Україна, Німеччина, Франція, РФ) в кінці квітня.

Відповідаючи на питання журналіста в Полтаві, чи відбудеться нормандський саміт в квітні і чи буде обмін утримуваними в березні, Зеленський сказав:

– Зараз зустріч (Тристоронньої контактної групи, – Ред.) буде 11 числа в Мінську. Ми працюємо над тим, щоб у нас був обмін в березні. Ми працюємо над тим, щоб у нас була зустріч в кінці квітня. Я думаю, що все це станеться. Ми над цим серйозно працюємо.

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Також Володимир Зеленський додав, що в питаннях обміну вже склалося довіру.

– У питаннях обміну і в питаннях таких важливих зустрічей, – мені здається, що у нас з вами є повна довіра, тому що ми, як мені здається, це показали неодноразово, що ми забираємо наших людей. Тобто у нас сильна команда, яка працює постійно саме над верифікацією людей, які знаходяться як на тимчасово окупованих територіях, так і в Росії. Буде результат, – додав Зеленський.

Нагадаємо, Вадим Пристайко зазначав, що обмін полоненими може відбутися до квітня.