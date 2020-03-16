З 14 березня українські консульські служби призупинили видання віз у зв’язку із оголошенням в Україні карантину.

– Консульські закордонні установи, консульські відділи в міжнародних пунктах пропуску та Департамент консульської служби МЗС України тимчасово припиняють ведення приймання громадян та видання віз на фоні поширення захворюваності на коронавірус, – йдеться у повідомленні МЗС.

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Інформацію про поновлення роботи буде оприлюднено додатково.

Нагадаємо, в Україні зафіксовано три випадки інфікування коронавірусом. Для недопущення поширення вірусу з 12 березня в Україні запроваджено карантин.