Один покупець на 10 кв м: як працює обмеження у супермаркетах Києва

Київські супермаркети обмежили кількість людей, які одночасно можуть перебувати у приміщенні. На входах до продуктових магазинів стоять охоронці, які згідно з нормами, запускають людей у порядку черги.

Деякі мережі буквально сприйняли вимогу перебування одного покупця на площі 10 кв. метрів.

– У відповідь на рішення місцевої влади, ми вводимо обмеження на кількість людей у магазинах з розрахунку 1 людина на 10 квадратів. Скільки людей перебувають у торговому залі одночасно, залежить від площі торгового залу. Є супермаркети, де це 70-80, а є де 200-300 осіб. Кількість людей контролюється на вході охороною. Коли у залі є граничний показник, рахується за принципом один вийшов – інший зайшов, – розповіла керівник департаменту корпоративних груп Fozzy Group Ніна Міщенко.

А ось в АТБ намагаються не запускати у приміщення понад 15 людей одночасно.

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– Ми намагаємося дотримуватися правила: не більше 10 – 15 людей одночасно у супермаркеті. За це у нас відповідають охоронці, – повідомили в управлінні з корпоративних комунікацій АТБ.

Через такі вимоги біля деяких магазинів формуються черги з покупців.

– Є невеликі черги в деяких місцях. Коли збираються адекватні люди, то вони нормально реагують на ситуацію. Але бувають і конфлікти, – додають в АТБ.

Нагадаємо, раніше ми писали, що мережеві оператори Fozzy Group і Novus із 18 березня 2020 року скоротили час роботи своїх магазинів, щоб працівникам було легше дістатися додому в зв’язку із обмеженнями роботи транспорту через карантин.