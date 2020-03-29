Ухвалюйте необхідні закони, бо інакше дефолт: Зеленський звернувся до нардепів

Президент України Володимир Зеленський звернувся до народних депутатів, аби вони на позачерговому засіданні парламенту 30 березня ухвалили низку стратегічно важливих законів, аби відвести країну від фінансової кризи.

Ці закони допоможуть Україні отримати підтримку від міжнародних фінансових партнерів завбільшки щонайменше $10 млрд. Інакше нашій державі через пандемію коронавірусу загрожуватимуть занепад економіки та навіть дефолт.

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– Завтра народ України чітко побачить, чи готові ви захищати його інтереси. Суспільство зрозуміє – ви слуги народу чи прислужники чужих інтересів. Усвідомте свою відповідальність, – зазначив Зеленський.

Нагадаємо, 26 березня Зеленський зустрівся з керівниками парламентських фракцій Слуга народу, Батьківщина, опозиційна платформа — За життя, Голос і Європейська солідарність, а також депутатських груп За майбутнє і Довіра.

Президент обговорив з парламентарями можливий порядок денний і докладніше розповів про ініціативи щодо збереження економіки та підтримки України.