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Факти / Україна

Росіянин, якого зобов’язали самоізолюватися, намагався покинути Україну

29 березня в пункті пропуску Юнаківка в Сумській області громадянин Росії, який має посвідку на проживання в Україні, намагався залишити країну.

В ході проходження контролю прикордонники встановили, що чоловік минулого тижня під час перетину кордону дав згоду на проведення обов’язкових заходів щодо самоізоляції протягом 14 діб.

Співробітники Держприкордонслужби повідомили про правопорушення співробітникам поліції. Вони склали на росіянина адмінпротокол за ст. 44-3 КУпАП (Порушення правил карантину людей).

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Справу направлено до суду.

Нагадаємо, 26 березня стало відомо, що водії та обслуговуючий персонал вантажних транспортних засобів не підписуватимуть згоду на самоізоляцію.

Джерело: Держприкордонслужба

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