Уже найближчим часом жителі Києва та Київської області зможуть робити онлайн-замовлення продуктових наборів у магазинах АТБ.

В управлінні корпоративними комунікаціями корпорації АТБ поки не називають конкретних строків, але орієнтуються на початок квітня.

– 22 березня разом з Новою поштою та Rozetka ми запустили такий проект у Дніпрі та Дніпропетровській області. Він працюватиме у тестовому режимі до 27 березня. Далі буде ухвалюватися рішення щодо масштабування цього проекту на інші регіони і на Київ. Не можу сказати, коли він буде у Києві. Думаю, він буде найближчими днями, орієнтуємося на початок квітня, – розповів Фактам ICTV керівник управління з корпоративних комунікацій корпорації АТБ Сергій Демченко.

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Впровадження онлайн-замовлення в інших регіонах України та в Києві буде залежати від того, як пройде тестування на локальному рівні.

– Ми маємо отримати результати пілотного проекту у Дніпрі. Тест: це налагодження ефективної роботи усіх ланок цього проекту, починаючи з замовлення на сайті Rozetka, формування продуктових наборів в магазинах і закінчуючи доставкою до клієнта Новою поштою. Щойно цей механізм буде налагоджено оптимально та ефективно, ми його масштабуємо, – додає Сергій Демченко.

Уже на початку наступного тижня АТБ ухвалить рішення про масштабування. Якщо воно буде позитивним, його реалізація пройде досить оперативно.

Нагадаємо, Rozetka, АТБ та Нова пошта здійснюють кур’єрську доставку продуктових наборів в Дніпропетровській області. У наборі вказані базові товарні позиції. Вартість доставки:

набір 1 – 60 грн;

набір 2 – 60 грн;

набір 3 – 75 грн.

Крім того, з 19 березня 2020 року в АТБ ввели обмеження на продаж товарів:

пиво, вода та напої в кількості до 12 шт. в одні руки;

увесь інший товар в кількості до 5 шт/кг в одні руки.

Правило не стосується овочів та фруктів.

Також в магазинах корпорації діють обмеження на перебування людей в залах: не більше 20 осіб одночасно.

Через карантин в АТБ почали дорожчати продукти. Нову цінову політику в корпорації пояснюють підвищенням вартості самими постачальниками. Ціни піднялися на: