Забезпечення харчування військовослужбовців: Рада ухвалила зміни до бюджету 2020

Верховна Рада на позачерговому засіданні 30 березня голосами 302 народних депутатів прийняла в цілому законопроект №3254 Про внесення змін до закону про державний бюджет на 2020 рік щодо забезпечення харчування для військовослужбовців.

У пояснювальній записці зазначається, що існує реальний ризик зриву забезпечення харчуванням особового складу ЗСУ у зв’язку з відмовою переможця за результатами проведених процедур ТОВ ПОНТЕМ.УА надавати такі послуги через поширення коронавірусу.

Тому Рада дозволила подовжити у 2020 році дії договорів, укладених в 2019 році з суб’єктами господарювання з метою недопущення зриву харчування військовослужбовців.

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Верховна Рада також в експрес-режимі проголосувала за низку законопроектів щодо боротьби з коронавірусом.

До речі, Верховна Рада на позачерговому засіданні 30 березня не розглядала питання призначення Ольги Буславець міністром енергетики та захисту навколишнього середовища, бо президент Володимир Зеленський відкликав це подання.