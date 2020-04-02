Національний банк України на 2 квітня встановив офіційний курс долара на рівні 27,75 грн, що на 13 копійок вище порівняно з попереднім банківським днем.

Курс євро Нацбанк встановив на рівні 30,32 грн. Це на 7 копійок більше, порівняно з попереднім днем.

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Курс валют в Україні від НБУ на 02.04:

1 долар США – 27,75 грн;

1 євро – 30,32 грн;

1 польський злотий – 6,64;

10 російських рублів – 3,52 грн.