Київ запустив віртуальну платформу емоційної підтримки

Київський Моніторинговий центр з протидії Covid-19 запустив віртуальну платформу емоційної підтримки киян.

Про це мер столиці Віталій Кличко заявив під час брифінгу.

– Це безкоштовний ресурс для киян, насамперед для тих, кому потрібна емоційно-психологічна допомога. Професійні консультації надають фахівці – тренери з емоційного інтелекту Освітнього хабу міста Києва, – підкреслив Віталій Кличко.

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На сайті moncenter.eduhub.in.ua мешканці столиці можуть отримати персональну консультацію, не виходячи з дому. 20 фахівців майже цілодобово спілкуються з киянами.

– Також ті, хто хоче з користю провести час вдома, знайдуть на сайті різні онлайн-курси. Завдяки платформі є можливість проводити і спортивні онлайн-тренування. Або можна здійснити віртуальні екскурсії найкращими музеями столиці, що зараз тимчасово зачинені, – розповів Віталій Кличко.

Нагадаємо, станом на 12.00 8 квітня у Києві зафіксували 294 випадки коронавірусу, з яких 15 – медики.