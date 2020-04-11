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Факти / Україна
Карантин в Україні – все, що потрібно знати, і останні новини
Карантин в Україні – все, що потрібно знати, і останні новини

Карантин із 12 березня запровадили на всій території України з метою недопущення розповсюдження нового коронавірусу.

До 24 квітня призупинено навчання в університетах, школах та садочках. Скасовано масові заходи.

Авіакомпанії скасували регулярні рейси.

Із 17 березня до 24 квітня усі пункти пропуску (пункти контролю) через державний кордон тимчасово закриті для міжнародних пасажирських перевезень.

Заборонено експорт товарів протиепідемічного призначення до 1 червня.

МОЗ зобов’язав лікарні перенести планові операції на пізніший термін, щоб звільнити місця для прийому хворих на коронавірус.

Станом на 9.30 11 квітня 2020 року в Україні зафіксовано 2 511 випадків інфікування новою коронавірусною інфекцією.

Загалом 73 особи померли, а 79 пацієнтів одужали. За добу було зафіксовано 308 нових випадків.

З 6 квітня 2020 року введено нові обмеження, серед яких носіння маски та документів, які посвідчують особу.

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16:43 - 11 квітня

На Миколаївщині у Вознесенському районі 16 медичних працівників розміщені на двотижневу обсервацію.

Напередодні вони контактували з двома жінками – 60 та 81 років з села Воронівка, у яких 11 квітня лабораторно підтвердили коронавірус. Про це заявив Вознесенський міський голова Віталій Луков.

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15:10 - 11 квітня

В Умані Черкаської області одужали троє пацієнтів, у яких був підтверджений Covid-19, повідомив у Facebook мер міста Олександр Цебрій.

За його словами, тільки у двох осіб повторні тести на коронавірус показали негативний результат.

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14:28 - 11 квітня

З міського бюджету Львова виділено кошти на додаткові виплати 237 працівникам інфекційної лікарні. Кожен з них отримає по 10 тис. грн, повідомив мер міста Андрій Садовий.

За його словами, такі виплати вже отримали працівники Львівського обласного лабораторного центру.

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13:20 - 11 квітня

Українцям не забороняють виходити на вулицю на вихідних, але рекомендують залишатися вдома, пояснили у МВС.

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12:44 - 11 квітня

Президент України Володимир Зеленський ознайомився з роботою наметового містечка для хворих на коронавірус 66-го Військово-мобільного госпіталя, який знаходиться у Покровську Донецької області.

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11:55 - 11 квітня

У Збройних силах України вже 10 випадків захворювання на Covid-19, зокрема один летальний, повідомляє Міноборони.

Нині на ізоляції (самоізоляції) перебувають 180 військових.

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11:50 - 11 квітня

У Кіровоградській області станом на 11 квітня підтверджено 43 випадки захворювання Covid-19 серед медпрацівників, повідомляє глава обласної державної адміністрації Андрій Балонь у Facebook.

Також коронавірус підтверджено у трьох дітей з Кропивницького – дівчаток 11, 12 і 13 років.

Загалом в області зареєстровано 106 випадків захворювання, з них 6 летальних.

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10:57 - 11 квітня

Кількість киян, що захворіли на коронавірус, за минулу добу збільшилася на 48 осібдо 396. На жаль, один з випадків – летальний.

Карта захворювання у Києві

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10:19 - 11 квітня

У Миколаївській області зафіксовано перші два випадки Covid-19.

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10:18 - 11 квітня

Станом на 9.30 11 квітня 2020 року в Україні зафіксовано 2 511 випадків інфікування новою коронавірусною інфекцією.

Загалом 73 особи померли, а 79 пацієнтів одужали. За добу було зафіксовано 308 нових випадків.

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