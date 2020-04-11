Карантин в Україні – все, що потрібно знати, і останні новини

14:28 -

З міського бюджету Львова виділено кошти на додаткові виплати 237 працівникам інфекційної лікарні. Кожен з них отримає по 10 тис. грн, повідомив мер міста Андрій Садовий.

За його словами, такі виплати вже отримали працівники Львівського обласного лабораторного центру.