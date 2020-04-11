Укрпошта доставить літнім людям 5 тис. освячених пасок

Укрпошта прийняла понад 12 тис. замовлень на доставку освячених пасок у домівки літніх людей.
11 квітня працівники пошти достявлять 5 тис. пасок у різні куточки України.
Про це повідомив міністр інфраструктури Владислав Криклій.
Ви також можете замовити пасочку для самотніх літніх людей на сайті за посиланням.
Укрпошта разом з благодійним фондом Старенькі доставить їх адресатам до свята.
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У деяких містах міська влада домовилися з хлібозаводами, що великодні паски освятять прямо на виробництві. Про це вже заявили в Житомирській області та на Київщині. Освячені паски також доставлятиме Укрпошта.
Нагадаємо, за правилами карантину, під час богослужінь у храмах перебуватимуть священнослужителі чтеці та співці, а також ті особи, які забезпечуватимуть трансляції служб. Але одночасно у церкві може бути не більш як 10 осіб.