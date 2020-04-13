Разом з пандемією коронавірусу набирає обертів і економічна криза, через яку страждають всі країни світу.

Держави готуються до важких часів і вживають заходів для того, щоб “пом’якшити” їх наслідки.

Так, Китай дотримується дещо стандартного плану в цій ситуації: зменшує вимоги щодо резервів для банків, що дозволить видати більше позик бізнесу.

У Великій Британії наважилися на несподіваний крок. Казначейство країни пообіцяло компаніям протягом кількох місяців виплачувати близько 80% зарплати працівникам, щоб не було скорочень.

Факти ICTV публікують інтерв’ю з керівним директором міжнародної банківської групи Rothschild у країнах СНД Джованні Сальветті в рамках спецпроекту КМЕФ, який розповідає, до чого може призвести економічна криза і що необхідно робити Україні.

– Ви консультуєте Міністерство фінансів України. За вашою оцінкою, що нам варто робити?

– Боюся, що я не можу робити жодних заяв, тому що я не хочу говорити від імені нашого клієнта. Все, що можу сказати, це те, що у нас є фахівці, які консультують з питань зовнішнього боргу, однак ухвалювати рішення або робити заяви ми не можемо, ми просто допомагаємо нашим клієнтам та даємо їм свої скромні поради.

Тому я не можу говорити від їхнього імені. Єдине, що ясно, це те, що… і це не мої слова, це слова президента і всіх високопосадовців в Україні. Вони кажуть, що пакет допомоги Міжнародного валютного фонду є критично важливим для стабілізації економіки України, а його відсутність спричинить усім відомі наслідки.

Я думаю, що насправді економіка України вразлива, вона не зможе самостійно подолати цю кризу без дуже великих збитків. Тому повинна покладатися на підтримку партнерів. Партнером за столом в цьому випадку є МВФ.

І я думаю, що саме таким шляхом все і буде розвиватися. Гарна новина полягає в тому, що Україна – велика країна, яка мені дуже подобається, але з маленькою економікою. Тому в порівнянні з трильйонами доларів, які планують виділити в США, Європі і в Китаї, Україна потребує відносно невеликої кількості грошей, щоб рухатись далі. Я впевнений, що ці гроші будуть надані країні та стабілізують економіку.

– Як ви оцінюєте загальну ситуацію в економіці?

– Зрозуміло, що ситуація в світі і в економіці дуже погана, у цьому немає сумніву. Якщо говорити про світові регіони у цифрах, цього року Міжнародний валютний фонд очікував зростання в 3,4% вже в січні. Проте воно значно менше.

Згідно з аналітикою цієї міжнародної організації, на сьогодні замість 3,4% зростання варто очікувати падіння в 1,5% у всьому світі. Нині йде рецесія, яка визначається двома кварталами негативного зростання, що безперечно спостерігатиметься цього року.

1,5% по всьому світу, що є комбінацією, мінус 3,2% – в країнах з розвиненою економікою, мінус 3,6% – в Сполучених Штатах, у Європі навіть мінус 5%, в Китаї – замість 6% буде + 1% , а в країнах з економікою, що розвивається ситуація дуже неоднорідна.

Я особисто вважаю, що ці дані є надто оптимістичними, тому що, ймовірно, зрештою результати будуть гіршими. Можу зробити простий висновок: якщо економіка падає на 50% за один місяць, а в наступні два місяці ще по 25%, то це складе в кінцевому результаті мінус 100.

Боюся, що економічний спад посилиться, про що нині говорить консенсус. Тому ситуація досить похмура з економічної точки зору.

– Чи буде все настільки погано, як у 2008 році?

– Все відрізнятиметься. Наскільки – ми не знаємо, бо нам не відомо, що станеться після вересня. Ми не знаємо, чи продовжиться пандемія вірусу… Насправді, все може набагато погіршитися або, навпаки, вирішитися досить швидко.

Якщо у вересні ми побачимо, що немає рецесії, не відбудеться нового спалаху епідемії восени, а також соціальна амортизація буде досить сильною, щоб зберегти робочі місця або, принаймні, забезпечити коштами частину суспільства, яка перебуває на межі зубожіння, поки ці люди знову не почнуть працювати, тоді ситуація, можливо, буде кращою або не такою тривалою.

Якщо все буде навпаки, тоді ситуація продовжиться, і, можливо, якщо в жовтні люди заражатимуться, все може значно погіршитись. Вже точно збільшилася кількість безробітних людей, що мене дуже турбує. Тому що у США зараз абсолютно безпрецедентна статистика, рівень безробіття значно вищий, ніж навіть у 2007, 2008 і 2009 роках.

Найбільше скорочення робочих місць в США становило 400-500 тис. за тиждень, а зараз, через два тижні після того, як США зазнали удару (коронавірусу Covid-19 – Ред.), кількість безробітних досягла 6 млн, що є абсолютно безпрецедентним, такого раніше ніколи не було в історії сучасної економіки.

Коли усюди ввели обмеження, світова економіка зіткнулася з блоком. Тому дуже складно порівнювати. Мене турбує, наскільки швидко зможуть повернутися до роботи люди, які її втратили.

Звичайно, якщо вони взагалі повернуться до роботи, оскільки, коли трапляється таке потрясіння, компанії зазнають реструктуризації, і немає гарантії, що люди, які втратили свою роботу, отримають її назад. І це дуже тривожно з економічної, а також з соціальної точки зору.

– Які сектори, на ваш погляд, вийдуть з цієї кризи зміцнілими, реструктуризованими, в кращому стані?

– Думаю, це для всіх досить очевидно. Cамоізоляція, карантин у всьому світі створюють величезний стимул для онлайн-бізнесів, таких як доставляння продуктів, онлайн-комерція, а також онлайн-навчання й онлайн-розваги: люди дивляться багато фільмів останнім часом і, наскільки я розумію, оформляють платну підписку на нові сервіси. Цей сектор зараз на підйомі.

Дуже цікаво… це підтверджено статистикою, що люди переходять від традиційної роздрібної торгівлі або традиційного шопінгу до онлайн-комерції, особливо серед молодого покоління. Навіть ті, кому 40-50 років, вже не так легко повертаються до старих звичок.

Ця криза створює новий вид покупців, які будуть більш стійкими до відмови від звички купувати онлайн.

– Хто найбільше постраждає від кризи?

– Очевидно, що традиційна роздрібна торгівля постраждає від цього переходу до онлайн-комерції, а також, напевно, місця великих заходів страждатимуть певний час. Звичайно, я не кажу про авіалінії, це і так очевидно. Соціальна поведінка також зміниться, і не на кілька місяців, а, напевно, на більш тривалий час.

Я бачив документальний фільм, який недавно був знятий в Китаї, – люди в Нанкіні, який не є епіцентром епідемії, як і раніше ходять містом в масках. Вони зберігають дистанцію між собою під час перебування в ресторанах і сидять по одному гостю через стіл. Навіть ресторани страждатимуть якийсь час.

Ця криза є дискримінаційною, тому що хтось може продовжувати працювати, а хтось залишений сам із собою. З соціальної точки зору, ситуація, що склалася, небезпечна, тому що через це і нерівність у світі доводять до крайності.

Розумієте, ми бачимо компанії у сфері онлайн-комерції, які є великими… і вони стануть ще більшими, ніж раніше, та їх акціонери – вони багаті. Але люди, які втратили свою роботу, їм буде не просто повернутися. Тому шлях до нерівності, який ми спостерігали впродовж останніх кількох років, посилюватиметься через цю кризу. Якщо тільки уряди значною мірою і негайно не втрутяться.

Джерело: Факти ICTV