Дата проведення зовнішнього незалежного оцінювання у 2020 році залежить від терміну завершення карантину.

Про це заявила в. о. міністра освіти і науки України Любомира Мандзій під час брифінгу.

– Зовнішнє незалежне оцінювання відбудеться в Україні у 2020 році. Терміни його проведення залежать від закінчення терміну карантину в Україні, – сказала Мандзій.

Вона додала, що Міносвіти розробило щонайменше два сценарії проведення ЗНО.

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Зокрема, якщо карантин закінчиться до початку червня, то в червні можливе проведення пробного ЗНО, а з 25 червня – основної сесії ЗНО.

Якщо терміни карантину будуть продовжені, то на початку серпня відбудеться пробне ЗНО, а з 25 серпня – основна сесія.

Нагадаємо, зовнішнє незалежне оцінювання у 2020 році раніше планувалося на період з 21 травня до 15 червня, але через карантин ЗНО перенесуть на літо. Точних дат поки немає.