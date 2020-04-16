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Факти / Україна / Суспільство

О котрій починається служба на Великдень 2020

Служба на Великдень 2020 починається в ніч на неділю 19 квітня.

Богослужіння відбуватиметься в онлайн-режимі через карантин, що запровадили у зв’язку з поширенням коронавірусу.

Так, трансляція служби від Православної церкви України почнеться о 23.00 18 квітня, а закінчиться о 3.00 19 квітня. Богослужіння покаже 1+1 і UA:Перший.

Читайте: Великдень на карантині: як будуть проводити служби і святити паски

Службу УПЦ МП можна подивитися в цей самий час на каналі Україна або Інтер.

Служба української греко-католицької церкви розпочнеться о 7.00 19 квітня і триватиме до 11.00. Покажуть богослужіння телеканал ICTV і UA:Перший.

Також трансляцію можна подивитися на сайті Факти ICTV.

Під час служби потрібно вести себе стримано та не можна голосно розмовляти.

До слова, Факти ICTV розповідали про те, як Польща святкуватиме Великдень під час карантину.

Фото: Pixabay

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