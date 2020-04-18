Повітря в Києві забруднене, киянам варто залишатися вдома – Кличко

У Київській та Житомирській областях продовжуються лісові пожежі. У Києві за добу зафіксували 30 загорянь, а у сусідній області – у двох лісництвах палає 2 700 га. Через це повітря у столиці забруднене продуктами горіння.

Так, станом на 18 квітня у повітрі Києва перевищений рівень діоксиду сірки, формальдегіду та діоксиду азоту.

– Зафіксоване коливання монооксиду вуглецю і перевищення ГДК в 0,5 рази… Вміст дрібнодисперсного пилу у повітрі Києва PM 2,5 – 127 мкг, PM 10 – 126 мкг, – повідомив мер Києва Віталій Кличко.

Читайте: Смог над Києвом не пов’язаний з пожежами в Чорнобильській зоні – ДСНС

За його словами, радіаційний фон у столиці та області перебуває у межах норми.

– Середній радіаційний фон у Києві складає 0,011 мР/год (норма – 0,030мР/год), у Київській області 0,014 мР/год (норма – 0,030 мР/год), – додав Кличко.

У Чорнобильській зоні не фіксують активних вогнищ, спостерігається тління трав’яного настилу, пеньків та деревини. Киянам не радять полишати домівки та тримати вікна відчиненими.

Нагадаємо, раніше ми писали, що 18 квітня у Житомирській області продовжує горіти ліс.

Джерело: Віталій Кличко