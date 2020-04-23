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Факти / Україна / Суспільство

Сільпо доставлятиме продукти додому по всій Україні

Мережа продуктових супермаркетів Сільпо, яка входить до торгово-промислової групи Fozzy Group, запускає послугу доставки продуктів додому у всій Україні.

Насамперед доставка запрацює у населених пунктах зі слабо розвиненим сервісом кур’єрської доставки.

Про це йдеться у повідомленні прес-служби Сільпо.

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Сільпо запускає доставку продуктів додому

– З турботою про гостей ми, перш за все, звернули увагу на ті 45 міст, в яких складно зробити замовлення необхідних товарів, не виходячи з дому, так як у них слабо розвинені кур’єрські служби.

Міста-мільйонники – Київ, Харків чи Дніпро – будуть включені в доставку трохи пізніше.

До сервісу доставки Сільпо приєдналися Бахмут, Біла Церква, Бердянськ, Бориспіль, Бровари, Васильків, Віта-Поштова, Вишгород, Дніпрорудне, Дрогобич, Дружківка, Кам’янець-Подільський, Коростень, Костопіль, Краматорськ, Кременчук, Кропивницький, Ліманка, Лисичанськ, Лозова, Луцьк, Маріуполь, Мелітополь, Миргород, Мукачево, Ніжин, Овідіополь, Остер, Павлоград, Радомишль, Рівне, Самбір, Сєвєродонецьк, Славутич, Софіївська Борщагівка, Стоянка, Теплодар, Тернопіль, Ужгород, Фастів, Хмільник, Хмельницький, Енергодар та Южноукраїнськ.

Вибрати товар та зробити онлайн-замовлення можна на сайті Сільпо.

Усі працівники та кур’єри, відповідальні за доставку, забезпечені засобами індивідуального захисту і проходять температурний контроль. Вартість доставки становитиме 50 грн.

Мережа продовольчих супермаркетів Сільпо заснована в 1998 році. У 2020 році в Україні налічується 259 магазинів Сільпо.

Раніше Факти ICTV розповідали, що в Сільпо анонсували запуск доставки продуктів додому 7 квітня.

Джерело: Сільпо

Фото: Dreamstime

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