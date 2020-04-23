Сільпо запускає доставку продуктів додому

Мережа продуктових супермаркетів Сільпо, яка входить до торгово-промислової групи Fozzy Group, запускає послугу доставки продуктів додому у всій Україні.

Насамперед доставка запрацює у населених пунктах зі слабо розвиненим сервісом кур’єрської доставки.

Про це йдеться у повідомленні прес-служби Сільпо.

Читайте: Укрпошта безкоштовно доставлятиме ліки під час карантину

– З турботою про гостей ми, перш за все, звернули увагу на ті 45 міст, в яких складно зробити замовлення необхідних товарів, не виходячи з дому, так як у них слабо розвинені кур’єрські служби.

Міста-мільйонники – Київ, Харків чи Дніпро – будуть включені в доставку трохи пізніше.