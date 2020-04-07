Сільпо запускає доставку продуктів - умови

Мережа супермаркетів Сільпо запускає послугу доставки продуктів харчування додому по всій Україні.
У супермаркетах працюватимуть свої кур’єри.
Доставка з Сільпо здійснюватиметься лише в межах міста.
Читайте: Один покупець на 10 кв м: як працює обмеження у супермаркетах Києва
Точна дата запуску поки невідома.
– Ще трохи – і стартуємо! Кур’єри вже напоготові, залишилися останні приготування, – йдеться в повідомленні компанії.
Також в Сільпо вже працює послуга онлайн-передзамовлення продуктів з можливістю самовивозу з найближчого супермаркету.
У компанії нагадали, що в супермаркетах дотримуються необхідних заходів безпеки: контроль кількості відвідувачів, розмітка для дотримання дистанції і засоби захисту у співробітників.
Нагадаємо, з 18 березня супермаркети Сільпо скоротили час роботи своїх магазинів, щоб працівникам було легше дістатися додому у зв’язку з обмеженнями роботи транспорту через карантин. Майже 180 супермаркетів працюють з 9.00 до 22.00.
Є також кілька супермаркетів, які закриваються о 21.00 та 21.30.