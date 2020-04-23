Мережа супермаркетів АТБ запустила сервіс попереднього замовлення онлайн товарів і продуктів харчування першої необхідності з магазинів мережі в усіх регіонах України.

– Зараз сервіс доступний клієнтам 1103 магазинів торговельної мережі АТБ, які присутні в 282 населених пунктах, 118 районах 24 областей країни, – зазначили у пресс-службі АТБ.

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Тестова версія сервісу спочатку працювала в магазинах Дніпропетровської області. Сервіс передбачає можливість обрати та замовити товари онлайн, після чого сплатити і забрати товар у магазині.

Проте покупець має можливість відмовитись чи замінити будь-який з попередньо замовлених товарів у магазині.

Нагадаємо, з 24 березня АТБ запровадив спеціальні години відвідування для пенсіонерів. Тепер літніх людей обслуговують з 9.00 до 10.00.