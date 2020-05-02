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Факти / Україна / Суспільство

Кожна третя жінка – жертва: Супрун про боротьбу з домашнім насиллям на карантині

Через карантин в Україні та світі зросли випадки домашнього насильства.

Колишня в.о. міністра охорони здоров’я Уляна Супрун пояснила це тим, що люди на самоізоляції постійно перебувають у напрузі та відчувають додатковий стрес.

Вона зазначила, що жодні обмежувальні заходи не можуть виправдати насильства.

– Насильство може мати різні прояви: побиття, примус до сексу чи зґвалтування, психологічний тиск, наприклад, заборона працювати чи мати власне життя поза родиною, переслідування та домагання, сексуальна експлуатація.

Ті, хто схильні вчиняти насильство, можуть використовувати ситуацію з карантином на свою користь: збільшувати свою владу та контроль, аби обмежити доступ як до матеріальних, так і до соціальних благ. Зокрема, унеможливити пересування, використання продуктів першої необхідності тощо, – написала Супрун у своєму Facebook.

Ще однією забороною може стати право на спілкування та психологічну підтримку. Під час карантину у людей, які потерпають від домашнього насильства, зникла можливість бачитися з тими людьми, які могли раніше підтримати їх, а обговорити проблему по телефону часом просто неможливо.

Читайте: МВС запустило в Telegram чат-бот для протидії домашньому насильству

За перший місяць карантину в Україні кількість звернень щодо домашнього насильства зросла майже вдвічі.

У разі домашнього насильства Уляна Супрун радить:

  1. Усвідомлювати, що самоізоляція впливає на психологічний стан вашої родини та/або вашого партнера. Пандемія Covid-19 змінила світ, тому ми мусимо жити у нових реаліях.
  2. Позбавитися від джерел стресу. Не читати забагато новин, частіше спілкуватися з близькими людьми по телефону чи відеозв’язку.
  3. Якщо насильство є наслідком вживання спиртних напоїв, позбавитися алкоголю вдома.
  4. Скласти карантинний графік та дотримуватися його. Спортивні вправи та здоровий сон – обов’язкове правило.
  5. Скласти власний план безпеки у разі посилення домашнього насильства. Документи, гроші та найважливіші речі краще тримати в одному місці.
  6. Підготувати необхідну інформацію  про “гарячі” лінії з протидії домашнього насильства, найближчі притулки, служби підтримки та відділки поліції.

Куди звертатися у разі домашнього насильства:

  • 102 — Національна поліція України;
  • 1547 — Урядова лінія з протидії домашньому насильству (працює у тестовому режимі);
  • 0 800 500 335 (для стаціонарного телефону) та 116 123 ( з мобільного) — Національна “гаряча” лінія з протидії домашньому насильству (дзвінки безкоштовні);
  • 0 800 500 225 та 116 111 — Національна “дитяча” гаряча лінія;
  • 0 800 213 100 — Єдиний контакт-центр системи безоплатної правової допомоги.

Уляна Супрун закликала не бути байдужими до проблеми насильства у сім’ї та підтримувати людей, які стали жертвами тиранії.

– Якщо ви чуєте, що ваші сусіди гучно сваряться і сварка переходить у насильство, зателефонуйте в поліцію. Людина, яка потерпає від насильства, не завжди може або готова викликати поліцію самостійно.

Не варто вважати, що це не ваша справа, а родина розбереться сама. Дуже часто людина, над якою вчиняють насильство, боїться чи соромиться це визнати і готова навіть терпіти, – підкреслила Супрун.

Нагадаємо, за даними Європарламенту в країнах ЄС на третину зріс рівень домашнього насильства. Статистика зросла вже за тиждень після початку обмежувальних заходів у зв’язку з пандемією коронавірусу.

Фото: Dreamstime

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