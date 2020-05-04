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Факти / Україна / Політика

Депутати Ради прогулюють навіть онлайн-засідання комітетів

У період з 30 березня до 1 травня 15 комітетів бодай раз провели засідання, у форматі відеоконференції, деякі – провели кілька таких засідань, однак знайшлись депутати, які прогуляли ці засідання навіть у режимі онлайн. 

Всього за підрахунками Комітету виборців України у відеоформаті відбулося 29 засідань комітетів, на яких народні депутати були присутні 406 разів, були відсутні – 68 разів.

Частина народних депутатів проігнорували засідання комітетів.

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Загалом на майже кожному засіданні комітетів, що проходили у режимі відеоконференцій, були відсутні хоча б кілька народних депутатів. Випадки, коли були присутні 100% членів комітету, були поодинокими.

Наприклад, члени Комітету з питань цифрової трансформації у повному складі взяли участь в двох засіданнях комітету під час карантину.

До слова, Рада може повернутися до звичного режиму роботи 20 травня.

Джерело: КВУ

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