У Харківській області ситуація з коронавірусом стабілізувалася, але карантин в селі Високопілля триває, який був введений 15 квітня.

Місцева влада вважає ситуацію стабільною. З 32 людей, які хворіють на коронавірус, 11 вже одужали.

– Карантин у Високопіллі не закінчився. Є певні обмеження щодо відвідування, виїзду, в’їзду мешканців. На сьогодні ситуація стабільна, а нових випадків Covid-19 не зафіксовано, – повідомив голова Валківської райдержадміністрації Юрій Аксьонов.

За його словами, церква, де працювала перша померла від коронавірусу, як і раніше, закрита.

Читайте: У Харкові за останню добу 9 осіб захворіли на коронавірус

Також він зазначив, що ситуація у Валках, де зафіксували 23 випадки зараження, теж стабільна.

4 травня у Валківському районі, де зафіксували спалах коронавірусу, діагноз Covid-19 підтвердили у 1-річної дитини.

Всього у Харківській області з початку реєстрації зафіксовано 667 підозр на коронавірус, з яких 361 випадок підтверджений.

Нагадуємо, що станом на 5 травня в Україні зафіксовано 12 697 випадків коронавірусу.

Джерело: Харківська ОДА