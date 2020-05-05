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Факти / Україна / Суспільство

Коронавірус у Харкові та області – кількість хворих по районах

У Харківській області ситуація з коронавірусом стабілізувалася, але карантин в селі Високопілля триває, який був введений 15 квітня.

Місцева влада вважає ситуацію стабільною. З 32 людей, які хворіють на коронавірус, 11 вже одужали.

 – Карантин у Високопіллі не закінчився. Є певні обмеження щодо відвідування, виїзду, в’їзду мешканців. На сьогодні ситуація стабільна, а нових випадків Covid-19 не зафіксовано, – повідомив голова Валківської райдержадміністрації Юрій Аксьонов.

За його словами, церква, де працювала перша померла від коронавірусу, як і раніше, закрита.

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Також він зазначив, що ситуація у Валках, де зафіксували 23 випадки зараження, теж стабільна.

4 травня у Валківському районі, де зафіксували спалах коронавірусу, діагноз Covid-19 підтвердили у 1-річної дитини.

Всього у Харківській області з початку реєстрації зафіксовано 667 підозр на коронавірус, з яких 361 випадок підтверджений.

Нагадуємо, що станом на 5 травня в Україні зафіксовано 12 697 випадків коронавірусу.

Джерело: Харківська ОДА

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