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Факти / Україна / Політика

Разумков скликає Раду на 7 травня – що на порядку денному

Позачергове пленарне засідання Верховної Ради відбудеться 7 травня о 14.00.

Відповідне розпорядження підписав голова парламенту Дмитро Разумков.

Позачергового засідання Ради відбудеться на вимогу 156 народних депутатів України та відповідно до ч. 8 ст. 19 Регламенту Верховної Ради, йдеться у розпорядженні.

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На засіданні народні депутати розглянуть:

  • проект закону № 3380 про внесення змін до деяких законів України з метою підвищення спроможності системи охорони здоров`я протидіяти поширенню коронавірусної хвороби Covid-19 (№ 3380);
  • проект закону № 3376 про внесення змін до закону Про захист населення від інфекційних хвороб (щодо визначення розмірів обов`язкового державного страхування працівників державних і комунальних закладів охорони здоров`я, зайнятих у сфері захисту населення від інфекційних хвороб).

Нагадаємо, попереднє засідання парламенту відбулося 30 квітня. Тоді Рада погодилась розглянути закон про банки за спецпроцедурою.

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