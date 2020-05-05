Бойовики стріляли поблизу Авдіївки та Оріхового: один боєць ЗСУ отримав поранення

5 травня російсько-окупаційні війська вкотре порушили режим припинення вогню та обстріляли позиції Об’єднаних сил, поранивши двох українських військовослужбовців.

– Неподалік населеного пункту Авдіївка було поранено одного українського героя. Противник застосував гранатомети різних систем, великокаліберні кулемети та стрілецьку зброю. Також, біля населено пункту Оріхове ворог вів вогонь з автоматичних станкових гранатометів. Внаслідок обстрілу один наш захисник отримав бойове травмування, – йдеться у повідомленні ООС.

Постраждалих доставили до лікувальних закладів та надали належну медичну допомогу.

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У відповідь військові ООС вогнем у відповідь подавили ворожу активність.

Нагадаємо, 22 квітня учасники Тристоронньої контактної групи щодо Донбасу під час переговорів у форматі відеоконференції дійшли згоди щодо необхідності активізації підготовки до відкриття нових КПВВ на лінії розмежування.