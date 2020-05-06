Коригуючи медреформу, міністр Степанов зупиняє масове звільнення лікарів

Медична реформа потребує корекції й очільник МОЗ Максим Степанов став першим міністром, який набрався сміливості це визнати. Про це на своїй сторінці в соціальній мережі Facebook заявив політичний експерт Тарас Семенюк.

– Ситуація, яка точиться зараз навколо МОЗ та медичної реформи, каже про одне: реформа потребує корекції. Чому? Виклики часу. І Степанов – перший міністр, який набрався сміливості це визнати. Мова не йде про зупинку реформи, але коригування в напрямку покращення, оцінюючи зміни, які вносить пандемія в життя всього світу, – зазначає політолог.

За його словами, інструменти, які закладала в медичну реформу команда Уляни Супрун, мали ефект, але зараз потрібно шукати свій шлях з огляду на власні фінансові сили та запити суспільства.

– Україні потрібно свій формат реформи випрацьовувати, не копіювати чужі, але й не забувати про успішні кейси. Треба пропонувати власне бачення цієї проблеми й способів її вирішення. Вочевидь, новий міністр це бачення має, а його заяви щодо недопущення звільнення медиків та закриття лікарень знайдуть підтримку в більшості самих лікарів та українців. Оскільки закриття лікарень – це точно не в інтересах суспільства, – вважає експерт.

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Він також зазначив, що подальше реформування залежить від того, як нова команда МОЗ буде втілювати своє бачення в життя.

– Тепер важливо побачити, як це нове переосмислення буде впроваджуватися в реальність. Наскільки новій команді МОЗу вистачить ресурсів та наполегливості в досягненні заявлених цілей. Адже, 11 млрд грн, які необхідні для медичної галузі, та про які казав Степанов, ще треба десь знайти. А потім ще й ефективно їх витратити, – підсумував Тарас Семенюк.

Нагадаємо, раніше президент України Володимир Зеленський закликав міністра охорони здоров’я, голову профільного комітету Верховної Ради та головного санітарного лікаря невідкладно запропонувати шляхи вирішення проблем медичної реформи.