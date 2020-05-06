В Україні немає якоїсь єдиної компенсації за карантин для всіх громадян, проте, влада все ж ухвалила деякі законодавчі акти, які дозволяють людям розраховувати на допомогу.

Крім того, ніхто не скасовував низку законних можливостей отримати компенсацію, що є в країні давно, йдеться зокрема про лікарняний.

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Як отримати листок непрацездатності

Листок непрацездатності або лікарняний листок — документ, що підтверджує тимчасову непрацездатність громадянина та є підставою для виплати йому допомоги. Вид цієї допомоги передбачається переважно для тих, хто хворіє.

Хто може отримати листок непрацездатності

Хворі на коронавірус (як госпіталізовані, так і ті, хто перебуває на самоізоляції вдома). Люди, які через карантин не втратили роботу, але не мають можливості працювати (діяльність підприємства заборонена, переведена на часткову зайнятість чи відпустка власним коштом).

Фінансовою допомогою за листком непрацездатності можуть скористатися:

ті, хто дістав травму або захворів, зокрема і на коронавірус;

люди, які повинні доглядати за хворим членом родини;

ті, хто не має можливості працювати під час карантину;

хто має доглядати за дитиною віком до 3 років або дитиною з інвалідністю віком до 18 років;

тимчасово переведений відповідно до медичного висновку на легшу, нижчеоплачувану роботу;

перебуває на стаціонарі;

перебуває в реабілітаційних відділеннях санаторно-курортного закладу після перенесених захворювань i травм.

Який розмір компенсації за листком непрацездатності

Розмір фінансової допомоги визначається залежно від причин її отримання та від зарплати.

Хворі на коронавірус та інші можуть розраховувати на 50-100% від їх середньої заробітної плати:

50% середньої з/п – ті, хто має страховий стаж до 3 років;

60% середньої з/п – від 3 до 5 років;

70% середньої з/п – від 5 до 8 років;

100% середньої з/п – страховий стаж понад 8 років.

Перші п’ять днів повинен виплатити роботодавець, а решту Фонд соціального страхування.

Для отримання допомоги з тимчасової непрацездатності варто отримати лікарняний лист і занести його роботодавцю не пізніше 12 дня з моменту одужання. Це стосується і хворих на коронавірус.

Компенсація за карантин

Парламент вніс зміни до закону про зайнятість населення, спростивши порядок нарахування допомоги за часткове безробіття через карантин.

Компенсація для малого і середнього бізнесу за каратин

Малий і середній бізнес зможе за спрощеною процедурою запросити для своїх співробітників компенсацію частини зарплат за період простою. Розмір допомоги для одного співробітника не може бути вищим мінімальної зарплати – 4 723 грн.

Для цього компанія повинна довести, що робочий час було скорочено саме через карантин. Крім того, допомогу можуть надати лише оформленим працівникам.

Хто не отримає компенсацію за карантин

Держдопомогу у зв’язку з втратою доходу через карантин не зможуть отримувати громадяни, які працювали неофіційно і не мають страхового стажу.

Компенсація пенсіонерам та одержувачам субсидій

Кабмін ухвалив рішення підвищити пенсії. Уже з квітня додатково по 500 грн щомісяця почнуть виплачувати пенсіонерам старшим 80 років.

Разово влада також нарахує по 1 тис. грн тим, у кого розмір пенсії менші 5 тис. грн.

Крім того, з травня уряд збирається провести на 11% індексацію пенсій для всіх пенсіонерів.

Уряд увів додаткову компенсацію витрат на оплату комунальних послуг отримувачам житлових субсидій на період карантину. Сума компенсації в середньому складе 300 грн для кожної сім’ї, отримати її зможуть близько 3 млн домогосподарств.

Як отримати допомогу з безробіття

Допомога з безробіття становить від 1 000 до 8 408 грн на місяць. Як її отримати:

Звернутися в Центр зайнятості в умовах карантину можна в онлайн-режимі.

Обираєте потрібний Центр зайнятості, що розміщений поряд з вами.

Потрібно підготувати дві заяви: про реєстрацію на облік і призначення/відновлення виплати з безробіття.

Необхідно відсканувати документи та надіслати їх разом з фото на електронну пошту Центру зайнятості (в темі листа вкажіть: Онлайн-реєстрація та ваш ПІБ).

Чекайте підтвердження. Нарахування допомоги почнеться з першого дня, як вас оформлять.

Як отримати компенсацію за карантин, якщо вас незаконно звільнили або відправили в неоплачувану відпустку

Про те, як проходить процедура компенсації, якщо вас незаконно звільнили чи відправили у неоплачувану відпустку Фактам ICTV розповів адвокат Іван Ліберман.

Перше, що робить ця людина – пише заяву до колишнього працедавця. У ній людина повинна вказати, що вимагає поновити її на посаді або просить поновити її робочий трудовий день. Також варто зазначити, що поновлення вас на посаді не суперечить карантинним заходам, зокрема ви можете дотримуватися дистанції тощо.

Чекаєте письмової відповіді 3-5 робочих днів, якщо вона негативна, або вас проігнорували, то потрібно написати Вимогу щодо врегулювання спору мирним шляхом на ім’я роботодавця.

У цьому документі варто вказати повну хронологію подій: коли вас взяли на роботу, на якій посаді працювали та які у вас були зобов’язання.

Далі варто вказати, коли та за яких обставин вас звільнили та викласти всі свої невдоволення.

Потім потрібно написати, що ви просите прийняти цю заяву як пропозицію врегулювання ситуації мирним шляхом; далі – прохання про поновлення на посаді; останнє – вкажіть, що у випадку, якщо роботодавець не дослухається до цього, то ви будете вимушені звернутися до суду.

У суді позивачу варто буде довести, що він може розраховувати на компенсацію, а сума відшкодування річ індивідуальна, зазвичай вона залежить від зарплатні, яку отримувала людина.

Однак, коли ми говоримо про період карантину, то у суді роботодавець може апелювати змінами до частини другої статті 14-1 закону України Про торгово-промислові палати, в якій вказано, що карантин – це форс-мажорна обставина. Хоча, за таких умов з роботодавця можуть зняти певну відповідальність, проте йому також варто буде довести в суді, що він мав на це право.

У підсумку лише суд зможе постановити, хто правий у цій ситуації.

Раніше Факти ICTV писали, що 5 травня Кабмін підписав угоду з Світовий банком на кредит у $150 млн. Ці гроші призначені для захисту вразливих верств населення на період пандемії коронавірусу.