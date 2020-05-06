З 11 травня ми змінюємо умови карантину в Україні.

Про це повідомив голова МОЗ Максим Степанов на брифінгу.

Як він зазначив, дозволять гуляти парками, зонами відпочинку, почнуть працювати заклади роздробленої торгівлі непродовольчими товарами, окрім зон харчування та дитячих зон в ТРЦ.

– Починаючи з 11 травня ми змінюємо умови карантину на території країни. Яких змін воно буде стосуватись? Ми робимо пом’якшення порівняно з тим, що у нас є на сьогодні, – заявив він.

За його словами, також почнуть працювати кафе на виніс, літні майданчики та ресторани під відкритим небом.

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Степанов додав, що на спортбазах дозволять тренування спортивних команд.

– Почнуть працювати салони краси. Але цей перелік може працювати виключно за умови дотримання карантинних обмежень: дотримання дистанції, маскового режиму та інших заходів, – додав він.

Нагадаємо, станом на 9.00 6 травня в Україні зафіксовано 13 184 випадки короновірусу, з яких 487 – за добу.