Коронавірус не вплинув на смертність в Україні - Дубілет

За час карантину в Україні смертність не збільшилась, у країні простежується тенденція падіння кількості смертей.

Про це повідомив бізнесмен, колишній міністр Кабінету міністрів України Дмитро Дубілет.

У своєму Telegram-каналі він опублікував графіку смертності в Україні за січень-квітень 2013-2020 років.

Читайте: Безробіття, бізнес і демографія: як змінилась економіка України під час карантину

– Як бачите, на період карантину смертей в абсолютному значенні, на щастя, більше не стало. Це сильно відрізняється від подібних графіків з країн Європи та США, де добре видно страшні піки.

Також Дубілет зауважив, що різке зростання смертності в Україні спостерігалося на початку 2014 року.

– Це зростання (йдеться про лютий 2014 року) може пояснюватися холодами і епідемією грипу 2014 року.

Дмитро Дубілет підсумував, що з року в рік кількість смертей в Україні падає. Він пояснив це скороченням населення – як з природних причин, так і через війну та окупацію.

Нагадаємо, Факти ICTV розповідали, у яких областях України зафіксували найбільшу смертність від коронавірусу Covid-19.

Фото: Рейтинг