Кабмін продовжив карантин в Україні до 22 травня, але вже 11 травня буде скасована частина обмежувальних заходів. У кожному регіоні відбудуться різні послаблення, в залежності від епідеміологічної ситуації.

Відповідне рішення ухвалили 4 травня на позачерговому засіданні уряду.

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Нагадаємо, 6 травня мер Києва Віталій Кличко повідомив, що в рамках послаблення карантину наземний громадський транспорт столиці працюватиме в обмеженому режимі до 22 травня.