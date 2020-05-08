9 травня в Україні відзначається День перемоги над нацизмом, а 8 – День пам’яті і примирення. Обидві дати пов’язані з подіями Другої світової війни.

В боях і під час окупації загинув кожен п’ятий українець.

Роль України і українців у Другій світовій без перебільшення можна вважати видатною.

Україна заплатила за Перемогу найвищу ціну. Її втрати найбільші й непорівнянні з втратами інших країн і народів.

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Демографи досі продовжують підрахунок втрат серед військових і мирного населення в 1939-1945 роках і стверджують, що якби не війни, катастрофи, голодомори та інші потрясіння 20-го століття, сьогодні українців було б 85 млн.

Факти ICTV пропонують пройти тест і дізнатися, наскільки добре відомі вам події тих страшних років.

Нагадаємо, цього року масові заходи з нагоди Дня перемоги над нацизмом у Другій світовій війні проводитися не будуть у зв’язку з карантинними обмеженнями.