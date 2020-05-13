Роботу транспорту відновлять під час адаптивного карантину – Шмигаль

Відновлення міжміських пасажирських перевезень і роботи метро відбудеться після переходу до адаптивного карантину.

Про це сказав прем’єр-міністр Денис Шмигаль під час позачергового засідання парламенту.

– Метро і міжміські або приміські перевезення сприяють надзвичайно швидкому і широкому поширенню цієї хвороби та епідемії в країні в цілому і унеможливлюють локалізацію засобами якраз адаптивного карантину. Тому, лише з третього етапу, не на другому, ми зможемо дозволити запроваджувати з певними правилами – з дотриманням санітарної гігієнічної та епідеміологічної дисципліни і поведінки – відновлення роботи приміського транспорту, далі міжміського транспорту, далі метро, – сказав Шмигаль.

За його словами, нині йде робота над подальшими кроками по виходу з карантину і переходом до адаптативної моделі.

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– 22 травня – це дата, до якої триває карантин. Він буде продовжений, але з поступовим переходом до власне адаптативної моделі, коли ми будемо і далі пом’якшувати, залежно від розвитку ситуації, карантинні заходи, але передаватимемо все більше повноважень на місця органам місцевого самоврядування для того, щоб можна було локалізувати хворобу в місті, де вона виникає, – сказав він.

Шмигаль додав, що в областях України ситуація із захворюваністю коронавірусом різна, тому жорсткий карантин у всій країні в червні або липні може бути недоцільним.

– У цей момент ми повністю перейдемо до моделі адаптивного карантину, – сказав він.

Ця модель передбачатиме локалізацію захворювання в точках спалаху або в точках їх виникнення.

Раніше Факти ICTV писали, що через послабленням карантинних заходів у Києві з 12 травня буде збільшено кількість маршрутів наземного громадського транспорту.