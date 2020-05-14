Метро у Києві зможуть відкрити з 25 травня, якщо всі епідеміологічні показники дозволять це зробити та будуть дотримані всі критерії цього етапу пом’якшення.

Про це під час брифінгу повідомив міністр охорони здоров’я Максим Степанов.

– Я ще раз хочу наголосити, що ми надамо конкретні пропозиції щодо етапів виходу з карантину. Там враховані всі критерії, зокрема, за яких умов може відкриватися міський транспорт і метро. Якщо Київ вкладеться в ці критерії, то ми не бачимо проблеми.

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Нагадаємо, 13 травня мер столиці Віталій Кличко під час брифінгу повідомив, що звернеться до уряду з пропозицією відкрити метро в Києві з 25 травня.

Таке рішення він пояснив тим, що все більше людей повертаються до роботи, тому в місті відбувається транспортний колапс.