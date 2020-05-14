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Факти / Україна

Львів послаблює карантин з 15 травня: запрацюють поліклініки і магазини одягу

Комісія з надзвичайних ситуацій вирішила послабити карантин у Львові. Зокрема, з 15 травня у місті запрацюють:

  • візові центри;
  • магазини одягу, білизни та взуття, які мають прямий вихід на вулицю;
  • непродовольчі ринки.

З 18 травня дозволять роботу:

  • магазинам одягу, білизни та взуття, які розташовані в торгових центрах;
  • поліклінікам міста.

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Мер Львова Андрій Садовий попередив, що всі ці заклади зобов’язані працювати за відповідними протоколами. У разі порушення їх штрафуватимуть і закриватимуть.

Він також додав, якщо протягом трьох днів відсоток позитивних результатів буде більшим ніж 23% від кількості протестованих за добу, комісія ухвалюватиме рішення про відновлення карантинних обмежень.

Нагадаємо, за минулу добу на коронавірус у Львівській області захворіли 34 людини, загалом кількість хворих становить 904.

Станом на 14 травня в Україні зафіксували 16 847 випадків Covid-19, померли 456 осіб, вилікувалися 4 143 заражених.

Фото: Dreamstime

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