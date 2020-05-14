У Нафтогазі пояснили звільнення Вітренка

У Нафтогазі пояснили скорочення виконавчого директора Юрія Вітренка.

Для усунення дублювання функцій і спрощення взаємодії підрозділів трансформують групу Нафтогаз.

– У рамках трансформації група Нафтогаз оптимізує внутрішню організаційну структуру, функціонал та обов’язки між підрозділами, – повідомили у компанії.

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У Нафтогазі зазначили, що також буде реструктуровано функціонал виконавчого директора групи.

До речі, раніше виконавчий директор НАК Нафтогаз України Юрій Вітренко заявив, що отримав попередження про скорочення його посади.

Джерело: DW