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Факти / Україна

МОЗ вирішив запитати у народу, як Україні виходити з карантину

В Україні відбудеться громадське обговорення тимчасових вимог до протиепідемічних заходів під час ІІ та ІІІ етапів виходу з карантину.

Таке розпорядження видав головний державний санітарний лікар України Віктор Ляшко.

Нині сформовані проекти тимчасових рекомендацій щодо ЗНО, закладів дошкільної освіти, роботи готелів, автотранспортних перевезень, та заходів у закладах фізичної культури та спорту, повідомляє Міністерство охорони здоров’я.

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Усі бажаючі можуть надіслати свої пропозиції на електронну пошту [email protected] до 18.00 19 травня.

Нагадаємо, Кабінет міністрів України розглядає можливість запуску громадського транспорту під час чергового етапу ослаблення карантину в Україні.

Джерело: МОЗ

Фото: Dreamstime

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