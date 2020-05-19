Прокуратура Ужгорода зареєструвала кримінальне провадження через повідомлення місцевих ЗМІ про різкий спалах інфекції коронавірусу в одному з торгових закладів обласного центру.

За даними преси, незважаючи на захворювання шести працівників супермаркету, він і далі продовжує працювати.

Правоохоронці залучили відповідних фахівців для перевірки стану дотримання санітарних правил та норм щодо запобігання інфекційним хворобам у супермаркеті.

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Також перевірять, які заходи були вжиті для запобігання поширенню інфекції серед працівників магазину та мешканців міста.

Попередня правова кваліфікація у провадженні за ч.1 ст. 325 КК України (порушення санітарних правил і норм щодо запобігання інфекційним хворобам та масовим отруєнням).

Нагадаємо, станом на 19 травня в Закарпатській області зафіксовано 911 випадків зараження коронавірусом.

Джерело: прокуратура Закарпатської області