22 травня запрацює громадський транспорт, а дитсадки з 25 травня – Зеленський

Тільки шість областей України готові до виходу з карантину, зважаючи на їхню статистику поширення коронавірусу.

Про це під час прес-конференції повідомив президент Володимир Зеленський.

– Між областями ми поки що не можемо забезпечити відновлення руху, бо тільки шість областей України мають позитивну статистику та готові до такого послаблення карантину, – наголосив президент.

Однак громадський транспорт та дитячі садочки відновлять роботу з 22 травня та 25 травня відповідно.

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Нагадаємо, 20 травня 2020 року Кабмін проведе засідання, де ухвалить низку рішень про послаблення карантину в Україні.