22 травня запрацює громадський транспорт, а дитсадки з 25 травня – Зеленський

Тільки шість областей України готові до виходу з карантину, зважаючи на їхню статистику поширення коронавірусу.
Про це під час прес-конференції повідомив президент Володимир Зеленський.
– Між областями ми поки що не можемо забезпечити відновлення руху, бо тільки шість областей України мають позитивну статистику та готові до такого послаблення карантину, – наголосив президент.
Однак громадський транспорт та дитячі садочки відновлять роботу з 22 травня та 25 травня відповідно.
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Нагадаємо, 20 травня 2020 року Кабмін проведе засідання, де ухвалить низку рішень про послаблення карантину в Україні.
Під час засідання уряду міністри повинні розглянути відновлення роботи:
- наземного громадського транспорту (з 22 травня);
- метрополітену (з 25 травня);
- міського та приміського транспорту (з 22 травня);
- дитячих садочків (з 25 травня);
- готелів (окрім хостелів, без ресторанів та без басейнів);
- церков (не більше 1 особи на 10 м²).
Також уряд відновить проведення спортивних змагань з обмеженням до 100 осіб та без глядачів.
Попри ухвалення цих рішень, профільні міністерства повинні надати рекомендації щодо роботи під час пандемії коронавірусу.