PCEtLSDQndC1INC00L7QsdCw0LLQu9C10L3QsCDRgNC10LrQu9Cw0LzQvNCwIGZ1bGxzY3JlZW4gLS0hPg==
Ми використовуємо cookies, щоб проаналізувати та покращити роботу нашого сайту, персоналізувати рекламу.
Продовжуючи відвідування сайту, ви надаєте згоду на використання cookies та погоджуєтесь з Політикою конфіденційності.
Погоджуюсь
ФАКТИ iPad / iPhone ФАКТИ Android
Факти / Україна / Політика

22 травня запрацює громадський транспорт, а дитсадки з 25 травня – Зеленський

Тільки шість областей України готові до виходу з карантину, зважаючи на їхню статистику поширення коронавірусу.

Про це під час прес-конференції повідомив президент Володимир Зеленський.

– Між областями ми поки що не можемо забезпечити відновлення руху, бо тільки шість областей України мають позитивну статистику та готові до такого послаблення карантину, – наголосив президент.

Однак громадський транспорт та дитячі садочки відновлять роботу з 22 травня та 25 травня відповідно.

Читайте: Українці оцінили рік президентства Зеленського і назвали головні успіхи

Нагадаємо, 20 травня 2020 року Кабмін проведе засідання, де ухвалить низку рішень про послаблення карантину в Україні.

Під час засідання уряду міністри повинні розглянути відновлення роботи:

  • наземного громадського транспорту (з 22 травня);
  • метрополітену (з 25 травня);
  • міського та приміського транспорту (з 22 травня);
  • дитячих садочків (з 25 травня);
  • готелів (окрім хостелів, без ресторанів та без басейнів);
  • церков (не більше 1 особи на 10 м²).

Також уряд відновить проведення спортивних змагань з обмеженням до 100 осіб та без глядачів.

Попри ухвалення цих рішень, профільні міністерства повинні надати рекомендації щодо роботи під час пандемії коронавірусу.

Теги: , ,
Завантаження...

РЕЄСТРАЦІЯ

Увійти за допомогою

Забули пароль?

Відновити пароль

Увійти через соціальну мережу

Вгору Вгору
Вверх