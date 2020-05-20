Послаблення карантину: що ухвалить Кабмін на засіданні уряду 20.05

20 травня 2020 року Кабмін проведе засідання, де ухвалить низку рішень про послаблення карантину в Україні.

Що ухвалить уряд на засіданні

Під час засідання уряду міністри повинні розглянути відновлення роботи:

наземного громадського транспорту (з 22 травня);

метрополітену (з 25 травня);

міського та приміського транспорту (з 22 травня);

дитячих садочків (з 25 травня);

готелів (окрім хостелів, без ресторанів та без басейнів);

церков (не більше 1 особи на 10 м²).

Також уряд відновить проведення спортивних змагань з обмеженням до 100 осіб та без глядачів.

Попри ухвалення цих рішень, профільні міністерства повинні надати рекомендації щодо роботи під час пандемії коронавірусу.

Зокрема, в. о. міністра освіти і науки Любомира Мандзій зазначила, що наразі готуються методичні рекомендації щодо відкриття дитсадків та безпеки дітей. У закладах передбачається обов’язкова наявність антисептиків та засобів захисту.

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Відкритим наразі залишається питання щодо відновлення авіаперевезень. Попередньо прем’єр-міністр України Денис Шмигаль зазначав, що найімовірніша дата, коли європейські країни планують відновити авіасполучення – це 15 червня.

– Авіасполучення, зокрема міжнародне, відновиться, ймовірно, в червні. Але потрібно, щоб відкрилися кордони інших країн, – наголосив Шмигаль.

Міністр охорони здоров’я Максим Степанов розповів, що в Україні введуть три критерії щодо захворюваності на коронавірус, від яких залежатиме послаблення карантину у регіонах.

захворюваність за останні 7 днів на 100 тис. населення;

заповненість ліжок у лікарнях, які лікують хворих на коронавірусну хворобу, вона не повинна перевищувати 50%;

кількість тестувань, які проводяться в кожному регіоні.

Після 22 травня МОЗ планує починати наступні три етапи послаблення карантину – з 1 червня, 11 червня і 21 червня. Перше послаблення карантину відбулося 11 травня.

Нагадаємо, 19 травня в Україні зафіксували рекордно низьку кількість підтверджених випадків коронавірусу за останній час. Упродовж доби виявили всього 260 нових пацієнтів з Covid-19. З кожним днем приріст захворюваності падає.