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Факти / Україна / Політика

Робота транспорту, храмів і дитсадків: Кабмін готує послаблення карантину

20 травня 2020 року Кабмін проведе засідання, де ухвалить низку рішень про послаблення карантину в Україні.

Послаблення карантину: що ухвалить Кабмін на засіданні уряду 20.05

Що ухвалить уряд на засіданні

Під час засідання уряду міністри повинні розглянути відновлення роботи:

  • наземного громадського транспорту (з 22 травня);
  • метрополітену (з 25 травня);
  • міського та приміського транспорту (з 22 травня);
  • дитячих садочків (з 25 травня);
  • готелів (окрім хостелів, без ресторанів та без басейнів);
  • церков (не більше 1 особи на 10 м²).

Також уряд відновить проведення спортивних змагань з обмеженням до 100 осіб та без глядачів.

Попри ухвалення цих рішень, профільні міністерства повинні надати рекомендації щодо роботи під час пандемії коронавірусу.

Зокрема, в. о. міністра освіти і науки Любомира Мандзій зазначила, що наразі готуються методичні рекомендації щодо відкриття дитсадків та безпеки дітей. У закладах передбачається обов’язкова наявність антисептиків та засобів захисту.

Читайте: Коронавірус в Україні – карта поширення Covid-19

Відкритим наразі залишається питання щодо відновлення авіаперевезень. Попередньо прем’єр-міністр України Денис Шмигаль зазначав, що найімовірніша дата, коли європейські країни планують відновити авіасполучення – це 15 червня.

Послаблення карантину: що ухвалить Кабмін на засіданні уряду 20.05

– Авіасполучення, зокрема міжнародне, відновиться, ймовірно, в червні. Але потрібно, щоб відкрилися кордони інших країн, – наголосив Шмигаль.

Міністр охорони здоров’я Максим Степанов розповів, що в Україні введуть три критерії щодо захворюваності на коронавірус, від яких залежатиме послаблення карантину у регіонах.

  • захворюваність за останні 7 днів на 100 тис. населення;
  • заповненість ліжок у лікарнях, які лікують хворих на коронавірусну хворобу, вона не повинна перевищувати 50%;
  • кількість тестувань, які проводяться в кожному регіоні.

Після 22 травня МОЗ планує починати наступні три етапи послаблення карантину – з 1 червня, 11 червня і 21 червня. Перше послаблення карантину відбулося 11 травня.

Нагадаємо, 19 травня в Україні зафіксували рекордно низьку кількість підтверджених випадків коронавірусу за останній час. Упродовж доби виявили всього 260 нових пацієнтів з Covid-19.  З кожним днем приріст захворюваності падає.

Фото: Урядовий портал

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