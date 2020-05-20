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Факти / Україна

Працівникам дозволили повернутися в офіси: як зміниться робота після карантину

Працівникам офісів вже можна повернутися на свої робочі місця в рамках першого етапу адаптивного карантину.

У зв’язку з цим Міністерство охорони здоров’я опублікувало список протиепідемічних правил.

Поради МОЗ для офісної роботи діляться на три категорії – перша адресована власникам, друга – працівникам і третя – гостям і відвідувачам офісу.

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Власник:

  • Забезпечити офіс рідким милом, антисептиками та паперовими рушниками;
  • Організувати місце на вході для обробки рук антисептиком;
  • Нанести маркування дистанції в 1,5 м перед входом в офіс;
  • Організувати вологе прибирання і провітрювання кожні дві години;
  • Організувати централізований викид засобів індивідуального захисту;
  • Тимчасово відсторонити від роботи осіб з групи ризику.

Працівник:

  • Температурний скринінг перед початком робочого дня;
  • Обов’язкове використання маски в приміщенні;
  • Регулярне миття рук рідким милом;
  • Регулярна обробка рук антисептиком;
  • Уникати контакту з людьми з ознаками ГРВІ.

Відвідувач:

  • Обов’язкове використання маски в приміщенні;
  • Вхід в офіс тільки за попереднім записом;
  • Дистанція в зоні очікування 1,5 м;
  • Один відвідувач на 10 кв. м.

Працівникам дозволили повернутися в офіси: як зміниться робота після карантину

Нагадаємо, педіатр Євген Комаровський розповідав, що, коли відновиться робота з офісу необхідно зробити перегородки між робочими місцями і контролювати температуру і вологість повітря.

За його словами, організація цих заходів коштуватиме компаніям грошей, через що вони можуть просто змусити співробітників сидіти в офісах в масках. Комаровський вважає, що люди зможуть працювати в таких умовах місяць, але не більше.

Джерело: МОЗ

Фото: Dreamstime

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