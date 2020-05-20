Працівникам дозволили повернутися в офіси: як зміниться робота після карантину

Працівникам офісів вже можна повернутися на свої робочі місця в рамках першого етапу адаптивного карантину.
У зв’язку з цим Міністерство охорони здоров’я опублікувало список протиепідемічних правил.
Поради МОЗ для офісної роботи діляться на три категорії – перша адресована власникам, друга – працівникам і третя – гостям і відвідувачам офісу.
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Власник:
- Забезпечити офіс рідким милом, антисептиками та паперовими рушниками;
- Організувати місце на вході для обробки рук антисептиком;
- Нанести маркування дистанції в 1,5 м перед входом в офіс;
- Організувати вологе прибирання і провітрювання кожні дві години;
- Організувати централізований викид засобів індивідуального захисту;
- Тимчасово відсторонити від роботи осіб з групи ризику.
Працівник:
- Температурний скринінг перед початком робочого дня;
- Обов’язкове використання маски в приміщенні;
- Регулярне миття рук рідким милом;
- Регулярна обробка рук антисептиком;
- Уникати контакту з людьми з ознаками ГРВІ.
Відвідувач:
- Обов’язкове використання маски в приміщенні;
- Вхід в офіс тільки за попереднім записом;
- Дистанція в зоні очікування 1,5 м;
- Один відвідувач на 10 кв. м.
Нагадаємо, педіатр Євген Комаровський розповідав, що, коли відновиться робота з офісу необхідно зробити перегородки між робочими місцями і контролювати температуру і вологість повітря.
За його словами, організація цих заходів коштуватиме компаніям грошей, через що вони можуть просто змусити співробітників сидіти в офісах в масках. Комаровський вважає, що люди зможуть працювати в таких умовах місяць, але не більше.