Працівникам дозволили повернутися в офіси: як зміниться робота після карантину

Працівникам офісів вже можна повернутися на свої робочі місця в рамках першого етапу адаптивного карантину.

У зв’язку з цим Міністерство охорони здоров’я опублікувало список протиепідемічних правил.

Поради МОЗ для офісної роботи діляться на три категорії – перша адресована власникам, друга – працівникам і третя – гостям і відвідувачам офісу.

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Власник:

Забезпечити офіс рідким милом, антисептиками та паперовими рушниками;

Організувати місце на вході для обробки рук антисептиком;

Нанести маркування дистанції в 1,5 м перед входом в офіс;

Організувати вологе прибирання і провітрювання кожні дві години;

Організувати централізований викид засобів індивідуального захисту;

Тимчасово відсторонити від роботи осіб з групи ризику.

Працівник:

Температурний скринінг перед початком робочого дня;

Обов’язкове використання маски в приміщенні;

Регулярне миття рук рідким милом;

Регулярна обробка рук антисептиком;

Уникати контакту з людьми з ознаками ГРВІ.

Відвідувач:

Обов’язкове використання маски в приміщенні;

Вхід в офіс тільки за попереднім записом;

Дистанція в зоні очікування 1,5 м;

Один відвідувач на 10 кв. м.

Нагадаємо, педіатр Євген Комаровський розповідав, що, коли відновиться робота з офісу необхідно зробити перегородки між робочими місцями і контролювати температуру і вологість повітря.

За його словами, організація цих заходів коштуватиме компаніям грошей, через що вони можуть просто змусити співробітників сидіти в офісах в масках. Комаровський вважає, що люди зможуть працювати в таких умовах місяць, але не більше.