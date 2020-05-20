Приховав квартиру: екс-нардеп Сольвар постане перед судом

До суду направлено обвинувальний висновок за обвинуваченням народного депутата України VIII скликання Руслана Сольвара в незаконному отриманні понад 360 тис. грн компенсації за оренду номера в готелі Київ.

– Прокурорами САП за матеріалами досудового розслідування НАБУ направлено до суду обвинувальний акт за обвинуваченням народного депутата України VIII скликання в незаконному отриманні компенсації на витрати з наймання номера в готелі Київ у зв’язку з нібито відсутністю власного столичного житла, – повідомляє САП.

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Слідство встановило, що народний депутат отримав у спадок квартиру в столиці, проте приховав цей факт і не відмовився від компенсації за житло.

– Як наслідок, з державного бюджету було незаконно виплачено 361,5 тис. грн компенсацій, – підкреслили в САП.

Нещодавно СБУ викрила протиправну діяльність чиновника одного з міністерств України, який незаконно передавав секретні документи.