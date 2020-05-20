STEM is FEM навчить українських школярок 3D-друку та моделюванню

На сайті STEM is FEM проходить онлайн-конкурс на участь в освітньому заході, на якому школярок познайомлять із цариною 3D-друку та моделювання.

Це буде п’ятий освітній модуль благодійного проекту, мета якого – познайомити старшокласниць із різноманітними технологічними галузями та мотивувати дівчат обрати для себе кар’єру в STEM-галузях. Попередні модулі були присвячені біотехнологіям, ІТ, екології, енергетиці, інженерії та робототехніці.

– Цього разу дівчат хочуть зацікавити 3D-технологіями. Модуль заплановано на 13-14 червня, – розповідає ініціатор проекту, керівник компанії Gamingtec Сапар Карягдиїв.

За його словами, мета цього модулю – максимально широко продемонструвати можливості та напрями, в яких використовується 3D-моделювання: наукові експерименти, автомобільні краш-тести, вимір навантаження на опорні частини будівлі, розробка інтер’єрів, підбір протезів. Не менш широковживаним є напрям 3D-друку. Штучні кістки, дизайнерський одяг і прикраси, автодеталі і навіть космічна промисловість – усюди застосовують 3D-друк.

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– Ми познайомимо учасниць модулю зі ще однією перспективною галуззю. 3D-моделювання та друк допомагає у вирішенні різноманітних завдань – від розробки комп’ютерних ігор до наукових досліджень і медицини. Учасниці попереднього модуля створювали прототипи роботів, і в них вийшли цікаві проекти. Цього разу вони матимуть можливість випробувати власні сили у 3D. Хтось з них, вочевидь, проявить себе у конкурсному завданні й надалі пов’яже власне життя з технічною професією, – впевнений Сапар Карягдиїв.

Для участі у освітньому модулі STEM is FEM необхідно пройти відбіркове тестування на сайті проекту. До нього допускають усіх українських старшокласниць без обмежень. Тестування триватиме до 26 травня. Крім безпосереднього знайомства із 3D-напрямом, дівчат чекають мотиваційні виступи відомих жінок та конкурс із цікавими призами.

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