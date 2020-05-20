У справі “плівок Єрмака” немає складу злочину, заявив президент України Володимир Зеленський під час прес-конференції 20 травня.

Глава держави додав, що знає, хто стоїть за цими записами.

– Для мене це порожня справа. Я знаю, хто проводив ці записи, я знаю для чого. Знаю, хто хотів шантажувати цими записами мене особисто, щоб я зняв Єрмака. Не готовий зараз говорити, тому що йде слідство. Але чим би слідство не закінчилося, у мене є повна відповідь, – сказав Зеленський.

Читайте: Зеленський дає прес-конференцію за підсумками року президентства (ТРАНСЛЯЦІЯ)

Нагадаємо, народний депутат від Слуги народу Гео Лерос опублікував відео, на яких брат глави ОП Андрія Єрмака Денис нібито вирішує питання призначення людей на держпосади.

Пізніше Спеціалізована антикорупційна прокуратура за заявою Лероса розпочала кримінальне провадження.

Андрій Єрмак зі свого боку заявив, що на оприлюдненому відео дійсно його брат Денис. У зв’язку з поширенням відео Єрмак мав намір звернутися із заявою до Служби безпеки України та Державного бюро розслідувань.

Гео Лерос подав у НАБУ звернення з “плівками”. Зі свого боку Державне бюро розслідувань порушило кримінальну справу проти Лероса.