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Факти / Україна

Стоять мости і проспекти: Київ скували 7-бальні затори (ОНЛАЙН-КАРТА)

У Києві в четвер, 21 травня, утворилися 7-бальні затори. Стоять дороги, які ведуть зі спальних районів, а також під’їзди до центру столиці.

Через ремонт дороги стоїть проспект Леся Курбаса. Рух ускладнено на вулицях Борщагівська, Вадима Гетьмана, на проспектах Повітрофлотський, Перемоги та Тараса Шевченка.

Традиційно завмер рух на вулицях Жилянська і Саксаганського.

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Також стоять вулиці Набережно-Хрещатицька, Набережно-Рибальська і Набережно-Лугова.

На Лівому березі Києва рух ускладнено на  Дніпровській набережній і Дарницькому шосе, а також сильні затори спостерігаються на проспекті Миколи Бажана.

На Південному мосту також не вийде проскочити з вітерцем, там спостерігається ускладнений рух авто.

Затори у Києві 21 травня сягнули 7 балів (ОНЛАЙН-КАРТА)

Нагадаємо, після послаблення карантину в Києві з 12 травня було збільшено кількість маршрутів наземного громадського транспорту.

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