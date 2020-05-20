PCEtLSDQndC1INC00L7QsdCw0LLQu9C10L3QsCDRgNC10LrQu9Cw0LzQvNCwIGZ1bGxzY3JlZW4gLS0hPg==
Ми використовуємо cookies, щоб проаналізувати та покращити роботу нашого сайту, персоналізувати рекламу.
Продовжуючи відвідування сайту, ви надаєте згоду на використання cookies та погоджуєтесь з Політикою конфіденційності.
Погоджуюсь
ФАКТИ iPad / iPhone ФАКТИ Android
Факти / Україна / Політика

Аваков повинен закінчити справу Шеремета – президент

Президент України Володимир Зеленський пояснив, чому Арсен Аваков уже другий строк поспіль очолює Міністерство внутрішніх справ України.

– З приводу Арсена Борисовича Авакова. Він не є моїм кумом чи близьким товаришем. Навпаки, у нього є друзі, до яких я неприхильний.

Чи потужний він міністр? Так. Чи складна у нас зараз ситуація? Вважаю, що так, – зазначив Зеленський.

Читайте: Прес-конференція Зеленського: онлайн трансляція

Президент пояснив, що справа Шеремета – це персональна відповідальність чинного очільника МВС, і він повинен довести цю справу до кінця.

– Щоб всі, хто дійсно вбив Шеремета, були покарані за скоєне, – зазначив Володимир Зеленський.

Нагадаємо, генеральний прокурор Ірина Венедіктова в інтерв’ю журналістам заявила, що через два місяці у справі Шеремета буде результат.

Завантаження...

РЕЄСТРАЦІЯ

Увійти за допомогою

Забули пароль?

Відновити пароль

Увійти через соціальну мережу

Вгору Вгору
Вверх