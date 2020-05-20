Аваков повинен закінчити справу Шеремета – президент

Президент України Володимир Зеленський пояснив, чому Арсен Аваков уже другий строк поспіль очолює Міністерство внутрішніх справ України.

– З приводу Арсена Борисовича Авакова. Він не є моїм кумом чи близьким товаришем. Навпаки, у нього є друзі, до яких я неприхильний. Чи потужний він міністр? Так. Чи складна у нас зараз ситуація? Вважаю, що так, – зазначив Зеленський.

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Президент пояснив, що справа Шеремета – це персональна відповідальність чинного очільника МВС, і він повинен довести цю справу до кінця.

– Щоб всі, хто дійсно вбив Шеремета, були покарані за скоєне, – зазначив Володимир Зеленський.

Нагадаємо, генеральний прокурор Ірина Венедіктова в інтерв’ю журналістам заявила, що через два місяці у справі Шеремета буде результат.