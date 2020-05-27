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Факти / Україна / Бізнес і фінанси

Долар здорожчав в обмінниках – який курс на 27 травня

Станом на ранок середи, 27 травня, курс гривні в обмінниках здорожчав до 27,10 грн/1$. Іноземна валюта торгується на 10 копійок дорожче, ніж минулого дня.

Вартість євро також зросла на 15 копійок і становить 29,60 грн.

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Купують долар у середньому за 26,75 грн, а євро можна продати за 29,00 грн.

Як повідомлялося, НБУ встановив офіційний курс долара на 27 травня на рівні 26,90 грн.

Це на 3 копійки вище в порівнянні з попереднім банківським днем.

Євро також зріс у ціні на 19 копійок. НБУ встановив курс на 27 травня 29,50 грн/1€.

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