Коли запрацюють фонтани у Києві

Міський фонтани у столиці увімкнуть на День Києва – 31 травня. Зазвичай сезон роботи фонтанів розпочинається 1 травня.
– Цього року відновлення роботи фонтанів після зими перенесли на кінець травня, у зв’язку з карантинними обмеженнями.
Уже наприкінці тижня кияни спостерігатимуть пробні запуски водограїв. Цей процес є обов’язковим перед початком нового сезону, – зазначили у КМДА.
Читайте: Коли відкриються ТРЦ в Києві
Столичні фонтани працюватимуть із 31 травня до 30 вересня. У вечірні години на них вмикатимуть світлодіодний та музичний супровід.
Щопонеділка у роботі водограїв робитимуть перерву для проведення необхідних технічних робіт.
Раніше ми розповідали, як працюватиме метро у Києві з 25 травня.
Фото: КМДА