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Факти / Україна / Суспільство

Коли запрацюють фонтани у Києві

Міський фонтани у столиці увімкнуть на День Києва – 31 травня. Зазвичай сезон роботи фонтанів розпочинається 1 травня.

– Цього року відновлення роботи фонтанів після зими перенесли на кінець травня, у зв’язку з карантинними обмеженнями.

Уже наприкінці тижня кияни спостерігатимуть пробні запуски водограїв. Цей процес є обов’язковим перед початком нового сезону, – зазначили у КМДА.

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Столичні фонтани працюватимуть із 31 травня до 30 вересня. У вечірні години на них вмикатимуть світлодіодний та музичний супровід.

Щопонеділка у роботі водограїв робитимуть перерву для проведення необхідних технічних робіт.

Раніше ми розповідали, як працюватиме метро у Києві з 25 травня.

Фото: КМДА

Джерело: КМДА

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