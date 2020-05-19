Коли запрацюють фонтани у Києві

Міський фонтани у столиці увімкнуть на День Києва – 31 травня. Зазвичай сезон роботи фонтанів розпочинається 1 травня.

– Цього року відновлення роботи фонтанів після зими перенесли на кінець травня, у зв’язку з карантинними обмеженнями.

Уже наприкінці тижня кияни спостерігатимуть пробні запуски водограїв. Цей процес є обов’язковим перед початком нового сезону, – зазначили у КМДА.