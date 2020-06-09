Мільйони під матрацами. Що показали електронні декларації українських депутатів

Депутати та чиновники прозвітували про свої статки. Найзаможнішим народним обранцем виявився Петро Порошенко, він задекларував майже 800 млн грн. Трохи менше заробив Тарас Козак з Опозиційної платформи – 706 млн грн. Замикає трійку лідерів його колега по фракції Віктор Медведчук з 323 млн грн.

Найбагатші люди парламенту люблять не тільки гроші, а й мистецтво. 43 картинами з колекції Порошенка вже зацікавилося ДБР, а точніше їх походженням.

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В колекції ж Медведчука – сотні ікон та картин. А також солідне зібрання раритетних книжок. Вони викликали справжній фурор серед дослідників. З’ясувалося, що Медведчук володіє фрагментом Біблії Гутенберга – найдавнішої книги в історії книгодруку.

На аукціоні Sotheby’s за вісім її сторінок просили стартово $500 тис. Вартість же цілої книги може сягати $35 млн. Звідки ж у Медведчука взявся фрагмент Біблії, розкривати таємницю, політик не захотів.

Рекордсмен за збереженнями готівки – Віталій Данілов з Батьківщини. У нього готівкою 57 млн грн і $2,5 млн. Родина Дмитра Ісаєнка з Опозиційної платформи зберігає 17 млн грн і $5 млн. А от слуга народу Олег Воронько тримає вдома не лише $2,8 млн та €1,1 млн, але й фунти, франки, шекелі та злоті.

Популярна річ в депутатських фінансових звітах і залізні коні. В Олександра Дубинського з Слуги народу – цілий автопарк. На двох із мамою вони мають 17 машин.

А от в декларації Суто Мамояна з Опозиційної платформи – справжні дива. Японські позашляховики за ціною дешевше Lanos. Два Toyota Land Cruiser він придбав по $800 кожний. На додачу Мамояну ще й подарували 1 млн грн. А згодом – дві елітні квартири у Києві. Їх задекларована вартість у вісім разів нижче за ринкову.

А от нардеп Віктор М’ялик може претендувати на звання справжнього квартирного олігарха. У декларації він записав на себе аж 158 квартир в передмісті Києва.

Відзвітували про статки й перші особи держави. Родина Зеленських має 5 квартир, будинок під Києвом. А ще – віллу в Італії, квартиру у Британії та кілька готельних номерів у Грузії.

Доходи родини складають понад 28,6 млн грн, з них президентська зарплата – 208 тис. грн. Інші прибутки від продажу облігацій – 5,1 млн грн, здачі в оренду закордонної квартири – 3,2 млн грн та роялті – 5,41 млн грн.

Голова ж Верховної Ради за минулий рік заробив 1,27 млн грн. Дмитро Разумков має будинок, земельні ділянки і дві квартири. У власності ж дружини – мережа ломбардів. Цікава деталь – 26,7 млн грн спікер дав у борг.

За січень-квітень 2020 роки кияни подали 9 192 декларацій.

У Державній податковій службі повідомили, що доходи у понад 1 млн грн задекларували 1 255 громадян, якими визначені до сплати в бюджет близько 210,8 млн грн податку на доходи фізичних осіб і майже 26,5 млн грн військового збору.

Також у 2020 році термін подачі річної декларації про доходи громадянами та фізичними особами, які здійснюють незалежну професійну діяльність, продовжили до 1 липня, а податкові зобов’язання треба сплатити до 1 жовтня через введення карантину в Україні.