У Верховній Раді 9 червня зареєстрували проект закону №3612 про народовладдя через всеукраїнський референдум.
Його ініціатором є президент України Володимир Зеленський. Законопроект визначили як невідкладний.
Документ вже отримали у парламенті і передали на розгляд керівництву. Однак його текст і супровідні документи поки не оприлюднили.
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Ухвалення закону про народовладдя було одним із пунктів президентської програми Володимира Зеленського.
У вересні 2019 року до Конституційного суду направили законопроект про внесення змін до Конституції України щодо законодавчої ініціативи народу.
А вже з 28 лютого робоча група Верховної Ради з питань розробки законопроектів у сфері народовладдя схвалила кінцевий варіант законопроекту Про всеукраїнський референдум.
Народний депутат від партії Слуга народу Євгенія Кравчук і перший заступник голови Верховної Ради Руслан Стефанчук припускали, що ухвалити відповідний законопроект у першому читанні депутати можуть до завершення третьої сесії, яка триватиме до 17 липня.