Законопроект президента Володимира Зеленського про народовладдя – (ДОКУМЕНТ)

Опублікований текст законопроекту президента Володимира Зеленського про народовладдя.

Проект закону про всеукраїнський референдум №3612 має позначку невідкладний.

– Ключовою новацією законопроекту, яка виділяє його серед інших законопроектів, які реєструвалися у Верховній Раді, є визначення можливості введення електронних процедур при організації та проведенні всеукраїнського референдуму, в тому числі електронних голосувань, – зазначено в пояснювальній записці до закону.

Всеукраїнський референдум пропонується проводити в таких випадках:

затвердження закону про внесення змін до розділів I, III, XIII Конституції України;

вирішення питання загальнодержавного значення;

зміна території України;

втрата чинності законом України або окремими його положеннями.

На всеукраїнський референдум може виноситися одне питання.

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У той же час не можуть бути предметом всеукраїнського референдуму питання:

що суперечать положенням Конституції України, загальновизнаним принципам і нормам міжнародного права, закріпленим, в першу чергу, Загальною декларацією прав людини, Конвенцією про захист прав людини і основних свобод, протоколами до неї;

спрямовані на ліквідацію незалежності України, порушення державного суверенітету і територіальної цілісності України, створення загрози національній безпеці України, розпалювання міжетнічної, расової, релігійної ворожнечі;

щодо законопроектів з питань податків, бюджету, амністії;

віднесені Конституцією України і законами України до відання органів правопорядку, прокуратури або суду.

Для організації та проведення всеукраїнського референдуму закон пропонує створення автоматизованої інформаційно-аналітичної системи щодо забезпечення електронного голосування.

Референдуми Зеленського

Під час президентської кампанії Володимир Зеленський обіцяв запровадити в Україні систему управління, центральною осью якої буде народовладдя.

У вересні 2019 року до Конституційного суду направили законопроект про внесення змін до Конституції України щодо законодавчої ініціативи народу.

28 лютого робоча група Верховної Ради з питань розробки законопроектів у сфері народовладдя схвалила кінцевий варіант законопроекту Про всеукраїнський референдум.