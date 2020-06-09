Законопроект президента Володимира Зеленського про народовладдя – (ДОКУМЕНТ)

Опублікований текст законопроекту президента Володимира Зеленського про народовладдя.
Проект закону про всеукраїнський референдум №3612 має позначку невідкладний.
– Ключовою новацією законопроекту, яка виділяє його серед інших законопроектів, які реєструвалися у Верховній Раді, є визначення можливості введення електронних процедур при організації та проведенні всеукраїнського референдуму, в тому числі електронних голосувань, – зазначено в пояснювальній записці до закону.
Всеукраїнський референдум пропонується проводити в таких випадках:
- затвердження закону про внесення змін до розділів I, III, XIII Конституції України;
- вирішення питання загальнодержавного значення;
- зміна території України;
- втрата чинності законом України або окремими його положеннями.
На всеукраїнський референдум може виноситися одне питання.
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У той же час не можуть бути предметом всеукраїнського референдуму питання:
- що суперечать положенням Конституції України, загальновизнаним принципам і нормам міжнародного права, закріпленим, в першу чергу, Загальною декларацією прав людини, Конвенцією про захист прав людини і основних свобод, протоколами до неї;
- спрямовані на ліквідацію незалежності України, порушення державного суверенітету і територіальної цілісності України, створення загрози національній безпеці України, розпалювання міжетнічної, расової, релігійної ворожнечі;
- щодо законопроектів з питань податків, бюджету, амністії;
- віднесені Конституцією України і законами України до відання органів правопорядку, прокуратури або суду.
Для організації та проведення всеукраїнського референдуму закон пропонує створення автоматизованої інформаційно-аналітичної системи щодо забезпечення електронного голосування.
Референдуми Зеленського
Під час президентської кампанії Володимир Зеленський обіцяв запровадити в Україні систему управління, центральною осью якої буде народовладдя.
У вересні 2019 року до Конституційного суду направили законопроект про внесення змін до Конституції України щодо законодавчої ініціативи народу.
28 лютого робоча група Верховної Ради з питань розробки законопроектів у сфері народовладдя схвалила кінцевий варіант законопроекту Про всеукраїнський референдум.