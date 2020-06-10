Адаптивний карантин - п'ять етапів зняття обмежень в Україні

Умова: кількість тих, хто одужав у два рази більша, ніж хворих, протягом 10 днів поспіль, а завантаженість лікарень – менше 10%.

Дата: 1 червня.

Які обмеження знімуть: відкривають для відвідування дитячі майданчики і спортмайданчики, відновлюється міжміський транспорт (всередині областей), перевезення у метро, відкривають ТРЦ (без розважальних зон), кінотеатри, театри, кафе, бари, ресторани.